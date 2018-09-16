Ankara'da sepsis için pedal çevirdiler

Ankara'da Türk Yoğun Bakım Derneği ve Bisikletliler Derneği üyeleri, sepsis hastalığına dikkat çekmek için pedal çevirdi.

Dünya Sepsis Günü dolayısıyla başta Ankara olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Başkent Ankara'da Türk Yoğun Bakım Derneği ve Bisikletliler Derneği üyeleri bir araya gelerek sepsis hastalığına dikkat çekmek için pedal çevirdi. Valilikten gerekli izinleri alan dernek üyeleri, bisikletleriyle eski Meclis önünde bir araya geldi. Vatandaşlara sepsisin ne olduğuna dair broşürler dağıtılmasının ardından polis korteji eşiliğinde Baruthane Kavşağı, Anadolu Meydanı, Akdeniz Caddesi güzergahı üzerinden pedal çevrildi. Etkinlik Anıtkabir'in önünde son buldu.

Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD) üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, sepsis farkındalık haftası olması sebebiyle böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Sepsiste vücutta bir enfeksiyona karşı gelişen reaksiyon sonucunda organların yetmezliğe uğraması ile hastanın hayatını kaybettiğini söyleyen Prof. Dr. Ünal, "Koca bir paket, bu paketin içinde antibiyotik ve sıvı tedavisi geliyor. Ama sepsisten ölmek istemiyorsanız erken tanı ve erken tedavi. İlk saat içerisinde tedavi başlanabilirse sadece yüzde 28'i ölür. Bizler bu etkinlikle halkın farkınlığını arttırmaya çalışıyoruz. Bugün 24 ilde buna benzer aktiviteler gerçekleştiriliyor" şeklinde konuştu.

Etkinlikte 6 yaşındaki Ata da yer aldı

Bisikletliler Derneği Ankara temsilcisi Önder Tekeli ise, "Bugün bilinmeyen ama ölümcül bir hastalığa dikkat çekmek istedik. Farkındalık oluşturmak için kişilerin yolda görmedikleri bir görüntü oluşturmaya çalıştık" dedi.

Bu tür etkinliklerde az katılımın olmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Tekeli, "İnsanların gönülden burada olmak istediklerine eminim ama gelemiyorlar. Gelme konusunda bazı çekinceleri oluyor. Ümit ederim ilerideki yıllarda daha fazla vatandaşımız katılır" dedi.

Tekeli'nin altı yaşındaki oğlu Ata Tekeli de bisikletinin başına geçti. Etkinlik için hazırlanan fosforlu yeleğini giyen ve kaskını takan Ata, bisiklet sürmeyi çok sevdiğini söyledi.

Sepsis nedir, nasıl anlaşılır?

Uzmanlar, sepsisin gelişmiş ülkelerde kanser ve benzeri hastalıklardan daha fazla ölüme sebep olduğunu belirterek, soruna sadece enfeksiyonların değil, basit bir ameliyat ya da trafik kazasının dahi yol açabildiğine dikkati çekiyor. Sepsisin günümüzde sık karşılaşılan ve ciddi ölüm oranlarıyla sonuçlanan bir enfeksiyon hastalığı olduğuna vurgu yapan uzmanlar, hastalığın erken tanı ve doğru tedaviyle ölümcül sonuçlarının önlenebileceğini dile getiriyorlar.