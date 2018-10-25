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Ankara'da şiddetli yağış ve rüzgar hasara neden oldu

Ankara’da gece boyu süren şiddetli yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'da gece boyu süren şiddetli yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin pek çok yerinde caddeler dere yatağına dönerken, kökünden sökülen bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.


Ankara'da gündüz başlayan yağışlı hava, gece saatlerinde rüzgarla birlikte yerini fırtınaya bıraktı. Aralıklarla şiddetini artırarak devam eden yağış nedeniyle, hem yayalar hem de sürücüler zor anlar yaşadı. Şehir genelinde süren yağış yüzünden caddeler dere yatağına dönerken, su alarak arızalanan araçlar yollarda kaldı. Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yollarda görüş mesafesinin de 50 metrenin altına kadar düşmesi sonucu kimi yerlerde trafik kazaları yaşandı.



Dev ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi


Sağanak yağışın yanı sıra etkili olan rüzgar da hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarda kopan ağaç parçaları araçlara zarar verdi. Emek Mahallesi 19. Sokak'ta bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ağaç, fırtına nedeniyle kökünden sökülerek devrildi. Dev ağacın gövdesi, park halindeki 06 DR 2758 plakalı otomobilin üzerine düşerken, dalları da yolu trafiğe kapattı.


Hasar alan aracın sahibi Veli Türkoğlu, Gazi Üniversitesi'nde öğrenci olan kızının aracı gündüz saatlerinde sokağa park ettiğini, saat 02.00'da polislerin araması üzerine olaydan haberdar olduğunu belirtti.

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