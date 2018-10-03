Ankara'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Ankara'da parkta tartışan iki kişinin ellerindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucu parktan geçen bir kadın yaralandı. Olay yerinden kaçarak bir binanın otoparkına gelen 2 kişiden biri, elindeki pompalı tüfekle yanındaki kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Şentepe Seval Caddesi'ndeki Müslüm Gürses Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi arasında kavga çıktı. Bu sırada silahın ateş alması sonucu parkta oturan bir kadın yaralandı. Panikleyip parktan hızla kaçan ikili, 600 metre uzaklıktaki bir binanın otoparkına saklandı. Yaralanan kadın, kendi imkanlarıyla gittiği Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bina otoparkına saklanan 2 kişi arasında yeniden kavga çıktı. Alevlenen kavga sonucunda iki kişiden biri, eline aldığı pompalı tüfekle diğerini öldürdükten sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, iki şahsın da hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. 2 şahsın cenazeleri savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayda yaralanan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahalle sakinleri, olayın nasıl olduğunu bilmediklerini, silah sesi duyduklarını belirterek, olayda ölen iki kişinin dün de bir kavgaya karıştığını söylediler. Öte yandan şahısların ellerinde silahla binanın otoparkına yürüme anları ile tartışma anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.