Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 00:48

Ankara’da silahlı kavga: 3 yaralı

Ankara’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ağır yaralandı.

Ankara’da silahlı kavga: 3 yaralı

12 Haziran 2018 00:48


Alınan bilgilere göre, Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi’nde isimleri henüz belirlenemeyen şahıslar ile Yasin Y., Cihangir Y. ve Zafer Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yasin Y, Cihangir Y. ve Zafer Y. silahla vuruldu. Şüpheliler kullandıkları silahı olay yerinde bırakarak otomobille hızla kaçarken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç