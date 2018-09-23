Ankara'da silahlı suç örgütüne operasyon: 3 gözaltı

Ankara'da silahlı saldırı sonucu vücuduna 6 kurşun isabet eden ve tek başına hastaneye giden iş adamı Muhammet Yaman'a saldırıyı azmettiren silahlı suç örgütü lideri yakalandı.

Olay, 5 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keresteciler Sanayi Sitesi Uzayçağı Caddesi üzerindeki iş yerine giden iş adamı Muhammet Yaman, buradan ayrıldığı sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Yaman'ın, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet etti. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen ilgili yerlere bildirirken, vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Muhammet Yaman yakınındaki otomobiline binerek tek başına Onkoloji Hastanesine gitti. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak durumu Olay Yeri İnceleme Birimi'ne bildirdi. İnceleme ekipleri olayla ilgili tüm delilleri muhafaza altına alarak dosyayı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine sevk etti.

Silahlı suç örgütüne operasyon

Cinayet Büro Dedektifleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırıyı gerçekleştiren şahsın Başar K. olduğunu belirledi. Öte yandan olayda yaralanan Muhammet Yaman'ın kendisine gelmesiyle doktor refakatinde ifadesine başvuruldu. İş adamı Yaman ifadesinde müteahhitlik ve taş ocağı işletmeciliği yaptığını, yaklaşık 3 yıl önce Beypazarı'nda faaliyet gösteren taş ocağını Tarık Ü.'den 1 milyon 600 bin liraya satın aldığını söyledi. Tarık Ü. ve çete elebaşı Menderes Y'nin kendisini farklı zamanlarda tehdit edip, herhangi bir ücret ödemeden taş ocağını geri almak istediğini iddia eden Yaman, şüphelilerden şikayetçi oldu. İddialar ve bazı görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak çalışma başlatan dedektifler, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Mederes Y., Tarık Ü. ve G. Y. gözaltına alındı. Ayrıca Menderes Y.'nin çok sayıda suç kaydının olduğu ve çetenin lideri olduğu öğrenildi.

2 kişi tutuklandı

Yaralama, tehdit, şantaj, silahlı saldırı gibi eylemlerle panik ve korku salarak maddi menfaat sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Menderes Y., Tarık Ü. ve G. Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Menderes Y. Tarık Ü. sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, G.Y. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren şahsın ise yakalanması için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği öğrenildi.