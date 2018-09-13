İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'da Sivas Günleri

Ankara’da düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri’ne katılan Kangal Vefa Derneği Başkanı Önder Karakartal, ’’Sivas’a gelemeyen, Kangal’a gelemeyen vatandaşlarımıza Kangal köpeklerimizi getirdik’’ dedi.

Ankara'da düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri'ne katılan Kangal Vefa Derneği Başkanı Önder Karakartal, ''Sivas'a gelemeyen, Kangal'a gelemeyen vatandaşlarımıza Kangal köpeklerimizi getirdik'' dedi.


Atatürk Kültür Merkezinde Sivas Tanıtım Günleri başladı. Gerek yemekleriyle, gerek geleneksel dans gösterileriyle Sivas'ı Ankaralılarla buluşturan etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Sivas'ın en önemli temsillerinden biri olan Kangal köpekleri de ziyaretçilerin ilgisini çekti. Kangal köpekleri hakkında bilgi veren Kangal Vefa Derneği Başkanı Önder Karakartal, ''İki yılda bir Ankara'da düzenlediğimiz Sivas Günleri'ne biz de Kangal'ı temsilen, Kangal'ın değerlerini temsil eden bu hayvanları getirdik'' ifadelerini kullandı.


Kangal köpeklerinin hiçbir zarar vermediğini belirten Karakartal, ''Bu gördüğünüz Kangal çoban köpeğidir. Altı yaşında. Kangal çoban köpeği bizim dünyanın dört bir tarafında çobanlıkla, çiftçilikle meşgul olunan her yerde Kangal çoban köpeklerine rastlayabilirsiniz. Bunlar insana hiçbir zarar vermeyen hayvanlardır. Ana vatanı Sivas'ın Kangal ilçesidir. En iyi yetiştiği yer de orasıdır. Devletimiz korumaya almıştır. Biz de Sivas'a gelemeyen, Kangal'a gelemeyen vatandaşlarımıza Kangal köpeklerimizi getirdik. Hem onları birebir yakından görüyorlar hem de fotoğraf çektiriyorlar'' şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.