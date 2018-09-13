Ankara'da Sivas Günleri

Ankara'da düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri'ne katılan Kangal Vefa Derneği Başkanı Önder Karakartal, ''Sivas'a gelemeyen, Kangal'a gelemeyen vatandaşlarımıza Kangal köpeklerimizi getirdik'' dedi.

Atatürk Kültür Merkezinde Sivas Tanıtım Günleri başladı. Gerek yemekleriyle, gerek geleneksel dans gösterileriyle Sivas'ı Ankaralılarla buluşturan etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Sivas'ın en önemli temsillerinden biri olan Kangal köpekleri de ziyaretçilerin ilgisini çekti. Kangal köpekleri hakkında bilgi veren Kangal Vefa Derneği Başkanı Önder Karakartal, ''İki yılda bir Ankara'da düzenlediğimiz Sivas Günleri'ne biz de Kangal'ı temsilen, Kangal'ın değerlerini temsil eden bu hayvanları getirdik'' ifadelerini kullandı.

Kangal köpeklerinin hiçbir zarar vermediğini belirten Karakartal, ''Bu gördüğünüz Kangal çoban köpeğidir. Altı yaşında. Kangal çoban köpeği bizim dünyanın dört bir tarafında çobanlıkla, çiftçilikle meşgul olunan her yerde Kangal çoban köpeklerine rastlayabilirsiniz. Bunlar insana hiçbir zarar vermeyen hayvanlardır. Ana vatanı Sivas'ın Kangal ilçesidir. En iyi yetiştiği yer de orasıdır. Devletimiz korumaya almıştır. Biz de Sivas'a gelemeyen, Kangal'a gelemeyen vatandaşlarımıza Kangal köpeklerimizi getirdik. Hem onları birebir yakından görüyorlar hem de fotoğraf çektiriyorlar'' şeklinde konuştu.