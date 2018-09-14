Ankara'da Sivas Tanıtım Günleri

Ankara'da düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri'nde geliştirdikleri projeleri tanıtan Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Sabahattin Kantar, ''Yaptığımız bu deney setleri ve araçlar, çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini artırabilecek materyaller olarak kullanılabiliyor. Amacımız eğlenirken öğretmek'' dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde Sivas Tanıtım Günleri başladı. Gerek yemekleriyle, gerek geleneksel dans gösterileriyle Sivas'ı Ankaralılarla buluşturan etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde geliştirilen projeleri tanıtan Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Sabahattin Kantar, ''Yaklaşık 3 yıl önce bu fikir ortaya çıktı. Çocukların fen ve matematik alanındaki başarısızlığımız eğitimde yeni adımların atılması fikrini ortaya çıkardı. Biz de bu amaçla Cumhuriyet Üniversite Rektörlüğüne bir proje olarak sunduk ve bu projemize başladık'' ifadelerini kullandı.

''Öncelikle çocukların oyun ve oyuncakla eğitiminin fen ve matematik alanına sevk edebileceği düşüncesini aldık'' diyen Kantar, konuşmasına şöyle devam etti:

''İki yaşından itibaren çocukları bilimsel oyuncaklarla başlayıp çocukların zorlandıkları konuları ön plana çıkararak, ilerleyen dönemlerde de deney setlerine doğru akış yaparak avantajlı ve dezavantajlı durumları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ülkemizin özellikle matematik ve fen alanlarında ulusal ve uluslararası durumlarda başarımızın oldukça zayıf olduğu görülüyor. Buradaki sorun da çocukların uygulama yapmaması, bilgiyi tam içselleştirememesi ve günlük yaşantıyla ilişki kuramamasından kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Yaptığımız bu deney setleri ve araçlar çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini artırabilecek materyaller olarak kullanılabiliyor. Amacımız eğlenirken öğretmek. Diğer bir çalışmamız, özel eğitim araçları. Engelli çocuklar için eğitim araçları geliştirmeye başlıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK'la iş birliği yaparak yaklaşık 25 tane özel eğitim aracını Milli Eğitim Bakanlığına teslim ettik. Bunların seri üretimi yapılarak Türkiye'deki tüm okullara dağıtımı yapılacak. Eğer gerekirse yurt dışı ihracat durumları da olabilecek diye düşünüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Görüşmelerden sonra dağıtım netleşecek.''

2023 vizyonuna uygun olarak hükümetin tüm illerde bilim merkezleri kurulması projesinden bahseden Kantar, ''Bu bilim merkezine alınan ürünlerin hep dışarıdan alınıyor olması döviz kaybına sebebiyet vermekte. Bunları yapabileceğimizi söyledik ve çalışmalara başladık. Teknokent'te bu bilim merkezi ürünlerini geliştirmeye başladık. 6 ay sonra ortaya çıkacak ve tüm bilim merkezlerinde pazarlayacağız'' şeklinde konuştu.