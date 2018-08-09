Ankara’da suç örgütüne yönelik operasyon: 9 kişi yakalandı

Emniyetten alınan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde "organize suç örgütü liderliğinden" daha önce hüküm giyen Ş.T.’nin Haymana ilçesinde bir düğüne katıldığı sırada, kendisinin de aralarında bulunduğu 17 kişi tabanca ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı. Bu anlar ise düğüne katılan vatandaşlar tarafından kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine Haymana Cumhuriyet Başsavcılığınca havaya ateş eden 17 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Örgütün lideri dahil 9 kişi gözaltına alındı

Başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri inceledikten sonra havaya ateş açan kişilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda aralarında Ş.T.’nin de bulunduğu 9 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan arama çalışmalarında çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. Diğer 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.