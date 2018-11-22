Ankara'da taksi şoförüne saldırı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde durakta yolcu bekleyen taksi şoförünü gasp etmeye çalışan saldırgan, taksiciyi bıçakla yaraladı.

Alınan bilgilere göre olay, 17 Kasım Cumartesi gecesi meydana geldi. Gece yarısı durakta nöbetçi kalan Şahin Keçeli, iskemle üzerinde uykuya daldı. Bir süre sonra durağın penceresinin önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, cama vurarak taksi sürücüsünü uyandırdı. Şahsın müşteri olduğunu sanan Keçeli'nin camı açmasının ardından elindeki kesici aleti gösteren şahıs, kasadaki paraları istedi. Taksi şoförünün direnmesi üzerine şahıs, elindeki bıçakla Keçeli'nin başına defalarca vurdu. O anlar, durak içindeki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Uyku sersemiyle neye uğradığını şaşıran taksici, pencereyi kapatıp kapıyı kilitledikten sonra bas-konuş sisteminden diğer taksici arkadaşlarına ulaşarak yardım istedi. Bu sırada kapının önünde bekleyen saldırgan, dakikalarca kilidi zorlayarak içeri girmeye çalıştı. Bir süre sonra diğer taksi sürücülerinin yardıma gelmesi üzerine şahıs koşarak uzaklaştı. Başına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Şahin Keçeli, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gece saat 03.30 sıralarında oturduğu yerde uyukladığını söyleyen Şahin Keçeli, “Yolcu geldiği zaman camı veya kapıyı tıklatır genelde. Cama vurdu vatandaşın biri. Camı açtım, açmamla beraber, ‘Para vereceksin' dedi. ‘Ne parası, hayırdır' dememe kalmadan adam elinde bıçak tarzı bir şeyle vurmaya başladı. Ondan sonra hemen bas-konuştan diğer arkadaşlara haber verdim. Allah razı olsun onlar yetişti. Adam arkadaşların geldiğini görünce kaçmaya başladı” diye konuştu.

“Saldırgan karakoldan benden önce çıktı”

Bir süre sonra yakalanan şahsın karakolda ifade verdikten sonra elini kolunu sallayarak çıktığını aktaran Keçeli, “Daha sonra karakolluk olduk. İşin garip yanı orada başlıyor zaten. Hastaneden karakola gittik. Saldırgan karakoldan benden önce çıktı. Bundan dolayı muzdaribiz. Ben adamı tanımam, adam beni tanımaz. Para istiyor, kafama sert bir cisimle vuruyor ama buna rağmen adam karakoldan benden önce çıkıyor yani. Saldırgan ifade verirken kulak misafiri oldum. Polisler, ne iş yaptığını soruyor adama, ‘Ben Türkiye'nin her yerinde çalışırım' diyor. Ulus'a gitmiş, ondan sonrasını hatırlamıyormuş, kafası güzel ilaç mı yutmuş, madde mi kullanmış ne yaptıysa ondan sonrasını hatırlamıyormuş. Buraya nasıl gelmiş, bana bunları nasıl yapmış bilmiyor. ‘Beni tanıyor musun?' diyorum, ‘Tanımıyorum' diyor. ‘Bana bunları niye yaptın?' diyorum, ‘Bilmiyorum' diyor” ifadelerini kullandı.

Taksiciler olarak sürekli bu tarz saldırıların hedefi olduklarını kaydeden Keçeli, şunları söyledi:

“Hep geliyor bu tarz işler başımıza. Buraya geliyor, bağırıyorlar durağın önünde. Uyarıp gönderiyoruz buradan, adam daha sonra arkadaşlarını topluyor, durağı basmaya geliyorlar. Camları, çerçeveleri kırmaya başlıyorlar. Biz ne yapacağız, durakta oturuyoruz suç, durağımızın önünde gürültü yapıyorlar, uyarıyoruz suç. İlk vurduğunda çok zarar verdi. Başımda 4-5 dikiş var. Kanı durduramadık, ambulans gelince hastanede durdurdular kanı. Damarı kesmiş, onu diktiler. ‘Bununla şükür' dedik yani ne yapalım.”