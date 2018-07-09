Ankara’da toplu taşıma, 7/24 takip ediliyor

EGO ve tüm toplu taşıma araçlarına yerleştirilen “Filo Takip ve Servis Sistemi-(EGO-OBİS)”, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önceden tespit ederek önlem alınmasını ve çıkan sorunlar karşısında anında müdahale edilmesini sağlıyor.

Filo-Güzergah Takip ve Yönetim Merkezi’nden kontrol edilen sistem; Araç Sevk Amirliği Sürücü Araç Planlama, Tarife ve Kart Planı, Filo Takip-Denetim ve Bölge Garaj olarak 4 aşamadan oluşuyor.

Akıllı telefonlarla izleme

Araç Sevk Amirliği Sürücü Araç Planlama aşamasında sürücü, tecrübesine göre aylık bazda solo veya körüklü araçlarla eşleştiriliyor.

Sürücü personel, yapılan dağılıma göre sabah saatlerinde teslim aldığı aracı hareket noktasına götürmek suretiyle garajdan çıkış yapıyor. Araçların bölge garaj içerisindeki konumları ve çıkış saatleri, akıllı telefonlara yüklenen EGO-OBİS ve GPS sistemiyle yakından izleniyor. Servise çıkan aracın arıza yapması durumunda ise takip sistemleri ve arıza bildirim sistemleri üzerinden merkeze bildirimi gerçekleşiyor.

Arıza kodu

Hareket halindeyken arıza yapan araçta bulunan Validatör yani yolcuların kart bastıkları cihazlara arıza kodu giriliyor.

Dış arızalarda ise telefonla bildirim yapılarak, arızanın yaşandığı konum merkeze iletiliyor. Arıza ekibi gelene kadar ise şoför aracın güvenliğini sağlamak için motoru kapatarak, ekiplerin intikalini bekliyor.

7/24 Takip

Oluşturulan günlük servis programı araçlar garajdan çıktıkları andan itibaren filo takip merkezi tarafından 7 gün 24 saat izleniyor. Gün içerisinde;

*338 Hatta 1300 EGO aracı ile 8600 servis,

*13 hatta 200 ÖHO (Özel Halk Otobüsü) aracı ile 1590 servis,

*23 hatta 456 ÖTA (Özel Toplu Taşıma Aracı) aracı ile 1550 servis,

*9 hatta 235 D4 (İlçe Özel toplu Taşıma Aracı ) 312 servis,

*Tek hatta 28 BELKOAİR araç ile 695 servis EGO-OBİS ve GPS ile izleniyor.

Ego cepte ile vatandaş da bilgileniyor

Toplamda 383 hatta 2 bin 219 araç ve 12 bin 747 servis, EGO-OBİS ve GPS sistemi aracılığıyla denetleniyor.

Ana kumanda takip merkezinde araçların servise başlamasından itibaren konum ve durak varış sureleri yakından izlenirken, bu bilgiler aynı zamanda EGO CEPTE uygulamasına aktarılıyor. Bu sayede vatandaşlar da aracın güzergahı, hızı, durağa varış süresi ve hatta diğer araçlarla aralarındaki mesafeyi de sistem üzerinden takip edebiliyor.