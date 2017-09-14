Ankara’da trafik kazası: 1ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Çubuk - Şabanözü yolu Karadana Kavşağında Şabanözü istikametinden Çubuk istikametine gitmekte olan Ömer Faruk Göksu yönetimindeki 06 CDT 06 ticari plakalı otomobil ile Çubuk’tan Şabanözü istikametine gitmekte olan Barış Demir idaresindeki 06 LK 51 plakalı saman balyası yüklü kamyon çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve yanındaki eşi Fatma Göksu ağır yaralandı. Sıkıştıkları otomobilden itfaiye tarafından çıkarılan ve ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ömer Faruk Göksu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Fatma Göksu ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Kaza nedeniyle Çubuk- Şabanözü yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapanırken daha sonra trafik kontrollü olarak verildi.

Kamyon şoförü ifade için gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (ND-BC -