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15 Eylül 2017 03:52

Ankara’da trafik kazası

Ankara’da kontrolden çıkarak metrelerce sürüklenen otomobil, refüjde asılı kaldı.

Ankara’da trafik kazası

15 Eylül 2017 03:52

Kaza esnasında araçtan fırlayan sürücü ağır yaralandı.


Kaza, saat 01.30 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mevlana Bulvarı üzerinde Akköprü istikametinde ilerleyen Selim S.’nin idaresindeki 34 SLM 94 plakalı otomobil, Gazi Hastanesi Alt Geçidinde sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Demir bariyerleri kıran otomobil, refüjde metrelerce sürüklendikten sonra asılı kaldı. Kaza esnasında şoför mahallinden fırlayan Selim S. Ağır yaralandı.


Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yerde yatan yaralının yardımına koşan sağlık ekipleri, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Selim S.’yi tedavi edilmek üzere Gazi Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Araç kurşunlandı iddiası


Kazanın görgü şahitleri, bulvar üzerindeki başka bir araçtan Selim S.’nin kullandığı otomobile ateş açıldığını, ardından kazanın gerçekleştiğini iddia etti.




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