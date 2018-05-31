Ankara’da “Tüysüzler Çetesi” çökertildi

Alınan bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince 24 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonda, haklarında nitelikli hırsızlık yapmak, otodan hırsızlık yapmak ve evden hırsızlık yapmak suçlarından 41 ayrı olay tespiti yapılan 7 şüpheli yakalandı.

Suç çevrelerince Tüysüzler Çetesi olarak adlandırılan grubun lideri Kartal T.’nin de yakalanan isimler arasında olduğu ifade edildi. Şahısların araçların ön ve arka camlarını kırarak gerçekleştirdikleri olayları genellikle Ankara’nın Yüzüncü Yıl mahallesinde yaptıkları da öğrenildi.

Adliyeye çıkarılan 7 şüpheliden Kartal T. başta olmak üzere 5’inin tüm olaylardan ayrı ayrı tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtilirken Kartal T.’nin daha önce aynı suçlardan 23 kez işlem gördüğü aktarıldı.