Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 03:05

Ankara’da “Tüysüzler Çetesi” çökertildi

Ankara’da pek çok hırsızlık olayına karışan Tüysüzler Çetesi olarak adlandırılan grubun liderinin de aralarında bulunduğu 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara’da “Tüysüzler Çetesi” çökertildi

31 Mayıs 2018 03:05


Alınan bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince 24 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonda, haklarında nitelikli hırsızlık yapmak, otodan hırsızlık yapmak ve evden hırsızlık yapmak suçlarından 41 ayrı olay tespiti yapılan 7 şüpheli yakalandı.


Suç çevrelerince Tüysüzler Çetesi olarak adlandırılan grubun lideri Kartal T.’nin de yakalanan isimler arasında olduğu ifade edildi. Şahısların araçların ön ve arka camlarını kırarak gerçekleştirdikleri olayları genellikle Ankara’nın Yüzüncü Yıl mahallesinde yaptıkları da öğrenildi.


Adliyeye çıkarılan 7 şüpheliden Kartal T. başta olmak üzere 5’inin tüm olaylardan ayrı ayrı tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtilirken Kartal T.’nin daha önce aynı suçlardan 23 kez işlem gördüğü aktarıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç