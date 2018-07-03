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03 Temmuz 2018 13:20

Ankara’da Uluslararası Savunma Sanayi aktörleri bir araya geldi

ATO Congresium’da 46 ülke temsilcisinin katılımlarıyla Savunma ve Güvenlik konularını kapsayan fuar gerçekleştirildi.

Ankara’da Uluslararası Savunma Sanayi aktörleri bir araya geldi

03 Temmuz 2018 13:20


Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın (SSM) himayesinde, Savunma Sanayi İhracatçı Birliği (SSI) desteği ile organize edilen SEDEC Fuarı 3-5 temmuz tarihleri arasında ATO Congresium’da yer alacak. Fuara, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kuvvet Komutanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, TAI, MKEK, Aselsan, Roketsan, Havelsan, FNSS gibi kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra 46 ülke temsilcilikleri ve sektörün öncü firmaları davetli olarak katıldı.


Fuarda sektör temsilcileri bir araya gelerek ikili iş görüşmesi gerçekleştirme fırsatı da yakaladı. Türk Savunma Sanayi firmaları, yabancı firmalara ve ziyaretçilere silah teknolojisinin yeteneklerini tanıttı. SEDEC’in düzenlediği fuarla 46 ülkenin temsilcisi ve firmalarıyla Türk Savunma ve Güvenlik Sanayisinin KOBİ’leri ve ana sanayi firmaları ilk kez buluştu.




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