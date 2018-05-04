Ankara’da yapılan Trabzon Günleri’ne ilk gün 55 bin ziyaretçi katıldı

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, "Trabzon Günleri’nin tarihinin en yüksek katılımı oldu, 125 firma etkinlikte stant almıştır” dedi.

Trabzon Valiliği tarafından Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde organize edilen Trabzon Günleri, Ankara’ya çıkarma yaptı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da başkentte Trabzon rüzgarı estiren etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon Günleri hakkında önceki yıllara kıyasla bir değerlendirme yaparak, "Ocak ayından itibaren hızlı bir şekilde hazırlanmaya başladık. Trabzon’daki bütün kurum ve kuruluşlarımızla bir araya geldik. Bugüne kadarki Trabzon Günleri tarihinin en yüksek katılımı oldu. 125 firma etkinlikte stant açmıştır. Trabzon, Ankara’da ilk etkinliği yapan il olmuştur. Örnek olmuş ve 81 vilayetimiz Trabzon’un öncülük etmesiyle burada etkinlik gerçekleştirmektedir” dedi.

"Trabzon’un öz ve öz ürünlerini sergiliyoruz”

"Etkinliklerdeki amaç şehri en iyi şekilde tanıtabilmek, sanatını ve kültürünü burada sergilemek" diyen Ayvazoğlu, "10 milyona hitap eden bu etkinliği 3-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen birçok insan var. Trabzon Valiliğimiz, Büyükşehrimiz, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odamız, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansımız gibi birçok kurum ön ayak olmuştur. Bu etkinlikler 12 yıldır devam ediyor. Kendimde bizatihi katılıyorum. Bu yıl Trabzon dışından hiçbir kurum ve kuruluşa müsaade etmedik. Aldığımız karar neticesinde Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olmak ve Trabzon’da çalışıyor olmak kaydıyla burada stant açılmasına müsaade ettik. Getirilen ürünleri de Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzün denetiminden geçirerek satışına izin verdik. Trabzon’un öz ve öz ürünlerini sergiliyoruz. Çünkü şehrimiz böyle güzel tanıtılır. Olaya turizm gözüyle baktığımızda görsellerimiz ile de etkinliğe katkı sunduk. Buraya gelen kurumlarımızda ilçesinin özelliklerini yansıtan faaliyetler içerisinde bulunuyor” diye konuştu.

"İlk gün 55 bin kişi ziyaret etti”

Müdür Ali Ayvazoğlu, "Yöresel ürünler çadırı, kamu kurum ve kuruluşlarını açtığı stantlardan öte sanatçılarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, kültürüyle öne çıkan bir etkinlik yapıyoruz. Geçen yıla oranla hem katılımcı hem de ziyaretçi olarak artış söz konusudur. Trabzon sadece üç beş tereyağı, üç beş peynir, üç beş kurumdan ile burada bulunmuyor, tüm dinamizmi ile Trabzon burada yer alıyor. Buna vesile olan başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere mülki amirimiz Valimiz Yücel Yavuz’a ve diğer tüm üst düzey bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Birinci gün ziyaretçi sayımız yöresel ürünler çadırı hariç 55 bin kişi" şeklinde konuştu.