Ankara’da yasa dışı kumar oynatılan mekanlara baskın

Alınan bilgilere göre, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede kumar oynatıldığı tespit edilen mekanlara operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 5 adet düzenekli tombala makinesi, bin 41 adet tombala topu ve bin 231 adet tombala kartı ele geçirildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Söz konusu şahısların kumar oynatıldığı gerekçesiyle daha önce mühürlenen mekanları tekrar açmaları nedeniyle haklarında mühür bozma suçundan işlem başlatıldığı belirtildi.