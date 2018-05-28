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28 Mayıs 2018 23:16

Ankara’da yasa dışı kumar oynatılan mekanlara baskın

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yasa dışı kumar oynatılan yerlere düzenlenen operasyonda 350 kişiye idari para cezası kesildi.

Ankara’da yasa dışı kumar oynatılan mekanlara baskın

28 Mayıs 2018 23:16


Alınan bilgilere göre, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede kumar oynatıldığı tespit edilen mekanlara operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 5 adet düzenekli tombala makinesi, bin 41 adet tombala topu ve bin 231 adet tombala kartı ele geçirildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Söz konusu şahısların kumar oynatıldığı gerekçesiyle daha önce mühürlenen mekanları tekrar açmaları nedeniyle haklarında mühür bozma suçundan işlem başlatıldığı belirtildi.




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