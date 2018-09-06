Ankara’da yasak aşk cinayeti

Karısının sevgilisini evde bulan adamın çıkan kavgada darp edilmesi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay, 31 Ağustos Cuma günü Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Halil K., sabah saatlerinde işe gitmek için evden ayrıldı. Kocasının evden ayrılmasının ardından çocuklarını bir akrabasına bırakıp eve gelen Fatoş K., bir süre sonra Deniz O.’yu eve aldı. İkili bir süre beraber olduktan sonra Fatoş K. çocuklarını almak için evden ayrılırken, Deniz O. da evde tek başına beklemeye başladı. Bu sırada işten erken ayrılıp evine dönen Halil K. ile Deniz O. karşı karşıya geldi. Evde basılan Deniz O. ile koca Halil K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Karısının sevgilisi tarafından darp edilen talihsiz koca, aldığı yumruk darbeleriyle yere yığıldı. Bunun üzerine panikleyen Deniz O. hareketsiz yatan Halil K.’yı kaldırarak koltuğa yerleştirdikten sonra Halil K.’nın telefonundan Fatoş K.’ya, “Ben dışarıda kavga ettim. Dişim falan kırıldı. Yüzüm hep kan. Eve gel pansuman yap” diye mesaj attı. Bunun üzerine hızla eve gelen Fatoş K., koltukta hareketsiz yatan kocasının başında Deniz O.’yu gördü. Kocasının nabzını kontrol eden Fatoş K., nabzının atmadığını fark edince panikledi. Neye uğradığını şaşıran kadını sakinleştiren Deniz O., Fatoş K. ile birlikte evi temizledi. Deniz O. evdeki çöpleri de alarak olay yerinden uzaklaştıktan sonra Fatoş K. durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Halil K.’nın öldüğünü belirledi. Sağlık ekipleri, Halil K.’nın cansız bedeninde darp izleri görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler, olayın yaşandığı yeri muhafaza altına alarak, Olay Yeri İnceleme Birimine haber verdi. İnceleme ekipleri, olayla ilgili tüm delilleri titizlikle toplayarak dosyayı Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine aktardı. Bunun üzerine harekete geçen Cinayet Büro dedektifleri, Halil K.’nın cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde durarak, Fatoş K.’yı gözaltına aldı. Araştırmayı derinleştiren dedektifler, inceledikleri kamera kayıtlarında eve giren bir erkek olduğunu tespit etti. Ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda eve giren kişinin Deniz O. olduğunu belirledi. Kamera kayıtlarında evden çöpleri alarak çıkan Deniz O.’nun apartman önünde duran çöp konteynırına çöpü atmadığı, çöpleri giderken götürdüğü tespit edildi. Cinayet Büro dedektifleri, düzenledikleri operasyonla Deniz O.’yu da gözaltına aldı.

Şüpheli Fatoş K., emniyetteki sorgusunda Deniz O.’nun kocasının telefonuyla kendisine mesaj attığını belirterek, "Eve geldiğimde o buradaydı. Ben panikleyince beni sakinleştirmeye çalıştı ve polise, ‘Kocamın bana attığı mesaj üzerine eve geldim. Eve geldiğimde Halil yaşıyordu. Daha sonra bir anda kötüleşerek öldü’ dememi istedi. Bunu yapmazsam bana ve çocuklarıma zarar vereceğini söyledi" dedi.

Deniz O.’nun ise ifadesinde Fatoş K. ile 6 yıldır ilişki yaşadığını itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edilen Deniz O. ve Fatoş K., çıkarıldıkları mahkemece “planlayarak ve tasarlayarak adam öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.