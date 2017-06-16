Ankara’da yaşayan Afyonlular Yenimahalle’de iftar yaptı

geleneksel iftarı, Ankara’da yaşayan Afyonluları bir araya getirdi.

Yenimahalle’deki iftar buluşmasına Belediye Başkanı Fethi Yaşar da eşi Azize Yaşar ve torunuyla birlikte katılarak hemşehrilerini yalnız bırakmadı. Hemşehrileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Yaşar, “Bugün sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan onur duyuyorum. Biz cumhuriyetin kazanıldığı topraklardan geliyoruz. Bu ülkenin nasıl kurtarıldığını, bu ülkenin ne zor şartlarda kazanıldığını en iyi biz biliyoruz. Biz bu cumhuriyetin öz evlatlarıyız. Bizim çocukluğumuzun Ramazanlarında sevgi, barış, hoşgörü vardı, kin ve nefret yoktu. Komşular birbirine gider, aynı sofrayı paylaşırdı. Zenginle fakir, güçlüyle güçsüz aynı sofrayı paylaşırdı. Ne oldu bize? Her gün acılar yaşıyoruz. Her gün anaların kucağına şehit cenazeleri gelir oldu. Hala kadına şiddet, çocuk istismarları devam ediyor. Bunların hiçbiri bizim dinimizde yok. Bizim dinimiz sevgi, hoşgörü dini. Bizim dinimiz insanların en hayırlısı insana faydalı olandır diyor. Bizim dinimiz komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor” ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Mehmet Ali Özerkan ise “Bu güzel akşama vesile olarak bizi bir araya getiren, varlığından güç ve destek aldığımız Başkanımız Fethi Yaşar’a çok teşekkür ediyoruz. Afyon’umuz ulusal kurtuluşumuza giden yolun mihenk taşlarındandır. Afyon’a hak ettiği değerin verilmesi gerekmektedir” ifadelerinde bulundu.

İftar programına MHP Afyon Milletvekili Mehmet Parsak, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve Ankara’da yaşayan Afyonlular katıldı