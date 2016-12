Ankara’da yeni nesil konak keyfi

DAFF Yapı’nın Gölbaşı’nda yaptığı Enda Konakları, ileri teknolojili akıllı ev sistemleri ile rezidans konforunda çağdaş konak deneyimini birleştiriyor. Şehrin karmaşasından uzak ama şehre çok yakın bir lokasyonda gerçekleştirilen proje, üst düzey yaşam kalitesi ile pastoral yaşam imkanlarını bir arada sunuyor.

Kırkıncıoğlu Grup iştiraki olan DAFF Yapı tarafından hayata geçirilen Enda Konakları ile rezidans konforunda çağdaş bir konak projesi hayata geçiriliyor. Özel mimarisi, organik tarım da yapılabilecek bahçeleri, geniş yaşam alanları ve fonksiyonel tasarımı ile dikkat çeken Enda Konakları’nda estetik ve üst düzey yaşam kalitesi ile pastoral yaşam olanakları bir arada. Akıllı konaklar 18 bin metrekare arazi üzerinde inşa edilen 20 konaktan oluşuyor. Her bir konak 3 metre tavan yüksekliğine sahip ve hepsinin kendine özel, yan konaktan bağımsız 700 metrekarelik bahçesi bulunuyor. Projede AB standartlarında güvenli çocuk oyun alanı, kapalı yüzme havuzu, basketbol sahası, sauna, buhar odası, fitness salonu gibi sosyal donatılar yer alıyor.

Akıllı ev sistemine sahip konaklar, profesyonel güvenlik personeli, son teknolojili kapalı devre kamera sistemi, duman dedektörü, hassas yangın sistemi, yerden ısıtma sistemi, yedeklemeli merkezi jeneratör, merkezi hidroforlu su deposu, fiber optik internet altyapısı, tasarruflu peyzaj sulama sistemleri, klima alt yapısı ve her konağın kendisine ait otopark alanı gibi özellikleri ile de göz dolduruyor. Enda, profesyonel ekibin yanı sıra siteyi baştan başa çevreleyen ferforje duvarlar ve tam donanımlı gözetim mekanizmalarıyla da korunacak. Ortak alanların bakımı, yüzme havuzu gibi diğer site içi hizmetler de profesyonel site yönetimi tarafından sunulacak.

Proje hakkında bilgi veren DAFF Yapı Genel Müdürü Abdullah Kırkıncıoğlu, “Enda’yı tasarlarken hayallerimizden ilham aldık. Her şeyi prestijli bir yaşamın gerekliliklerini düşünerek, yaşam kalitesini maksimuma çıkarmak için tasarladık” dedi.

“Kale sağlamlığındaki” büyük bahçeli konaklarda doğa ile iç içe bir yaşamı ileri teknolojili sistemler ve sosyal donatılarla birleştirdiklerini söyleyen Kırkıncıoğlu, ortak sosyal alanların özlenen komşuluk ilişkilerini canlandıracağını, zengin bitki ve ağaç varlığının da toprakla yeniden buluşmayı sağlayacağını vurguladı. Kırkıncıoğlu, “Sakinlerimiz 2 dönümlük bostan alanında ilaç ve gübre kullanmadan, tamamen organik tohumlarla doğal tarım yapabilecek. Bahçelerimizi en güzel bitki ve ağaç türleri ile donatacağız. Akçaağaç, ladin, Japon elması, ıhlamur ve servilerden oluşan yaklaşık 500 adet fidanı toprakla buluşturuyoruz. Burada yaşamın her anı tatil tadında olacak” diye konuştu.