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17 Haziran 2018 10:47

Ankara’da yeşilin diğer adı “Yakacık”

Yenimahalle Belediyesi tarafından vatandaşların aileleriyle birlikte temiz hava almaları, serinlemeleri ve piknik yapmaları için yaptırılan Yakacık mesire alanına her bayram da olduğu gibi bu bayram da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ankara’da yeşilin diğer adı “Yakacık”

17 Haziran 2018 10:47


Yazın sıcağından bunalan, beton yapılar içinde sıkılan vatandaşlar rahatlamak ve aileleri ile piknik yapmak için soluğu Yakacık mesire alanında aldı.



Mesire alanı her yaşa hitap ediyor


İçerisinde iki adet çim futbol sahası, 5 plaj voleybol sahası ve 4 adet çocuk oyun alanı bulunan Yakacık üç ayrı bölgeden oluşuyor. Ankaralıların rahat etmesi ve aileleriyle hoş vakit geçirmeleri amacıyla her türlü ayrıntının düşünülerek yapıldığı mesire alanı, 470 adet kapalı ve açık oturma alanı ve 17 adet çeşme barındırıyor.



“Yakacık bütünüyle yaşam alanıdır”


Yenimahalle Belediyesi olarak yılın sadece birkaç günü değil bütününde vatandaşların şehrin gürültüsünden, kirliliğinden kurtulmak için kullandığı, gelip ailesiyle piknik yaptığı bir ortam kurmak için mesire alanını hazırladıklarını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yakacık, Ankaralıların en çok tercih ettiği alanlardan birisi oldu. Yaptığımız hizmetlerin vatandaşlarımıza fayda sağlaması ve kullanılabilir olması bizim için çok önemli. Yeşiliyle, çeşmesiyle, havuzuyla, piknik ve oturma alanlarıyla, çocuklarımız için oyun sahalarıyla bütünüyle yaşam alanı olarak tasarlanan bu alan, vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesine vesile oluyor. Yaptığımız hizmetlerin amacına ulaştığını görmek bizi mutlu ediyor" dedi.




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