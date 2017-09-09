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09 Eylül 2017 16:17

Ankara’da zehir tacirlerine darbe

Başkent’te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara’da zehir tacirlerine darbe

09 Eylül 2017 16:17


Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı ve kullanımına yönelik yapılan çalışmalarda, Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Pazar Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezi civarındaki bir araçta bulunan bir şahsın, Yenikent Ortapınar TOKİ’lerden çıkarak her gün yoğun şekilde uyuşturucu madde satışı yaptığı şeklinde bilgiler elde edildi. Uyuşturucu madde ticaretini delillendirme amaçlı, uyuşturucu madde kullanıcısı konumunda şüpheliler M.S., C.S., T.S., G.H. ve B.Ç. yakalandı.


İçici konumunda yakalanan şüpheli T.S. isimli şahıstan daralı ağırlığı 6,07 gram gelen esrar maddesi ele geçirildi.


Satıcı konumunda yakalanan şüpheliler S.A. ve V.E. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 344 adet satışa hazır hale getirilmiş bin 771.5 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 975 TL, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi.




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