Ankara'da zincirleme trafik kazası: 17 araç birbirine girdi

Kaza nedeniyle Otoyol trafiği adeta felç oldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinden Ankara istikametine Ankara-Konya Otoyolu üzerinde seyreden 42 YV 409 plakalı tır sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tırı yol kenarına çekmek istedi. Tır güvenlik şeridine doğru yaklaşınca yakıt deposu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yakıt deposu delinerek içerisinde bulunan yakıt Otoyola döküldü. Kayganlaşan Otoyolda 17 araç birbirine girdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemleri alarak yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri ise olası bir yaralanmaya karşılık olay yerinde hazır bekledi. Daha sonra itfaiye ekipleri yol üzerinde dökülen akaryakıtı temizleme işlemlerine başladı. Uzun uğraşlar sonucu temizlenen yol araç trafiğine açıldı.

Zincirleme kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kilometrelerce uzayan trafik sıkışıklığı meydana geldi. Polisin kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.