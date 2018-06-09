Ankara’daki su boruları değiştiriliyor

Dr. Cumali Kınacı, insan sağlığı için tehlike oluşturan 173 kilometre uzunluğundaki Asbestli Çimento Borularının (AÇB) tamamını bu yıl içinde duktil ve polietilen borularla değiştireceklerini açıkladı. Başkent’in özellikle çevre ilçe ve mahallelerinde halen 50-60 yıl önce döşenen çimento boruların kullanıldığına dikkat çeken Kınacı, “Ankara sınırları içinde kırılgan olduğu için su kaçağı çok fazla olan ve toz halinde önemli sağlık problemlerine yol açan içme suyu borularının tamamını 2018 yılı içinde değiştiriyoruz” dedi.

ASKİ’nin Başkent’in altyapısını insan sağlığına zarar vermeyen sağlıklı ve ekonomik ömrü uzun borularla döşeyeceklerini belirten ASKİ Genel Müdürü Kınacı, göreve geldikleri günden itibaren öncelikli olarak Ankara’nın su ile ilgili envanterini çıkarmaya başladıklarını söyledi. 2014 Mart ayından itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin görev alanının il sınırlarını kapsamasıyla birlikte ASKİ’nin de görev alanının genişlediğini kaydeden Kınacı, "Çevre ilçelerdeki 173 kilometre uzunluğundaki AÇB borularının tamamını değiştiriyoruz. Bunun dışında yeni yerleşim yerleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelere de yeni içme suyu hatları döşeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Çok ciddi su kayıplarına neden oluyor"

Çevre ilçelerdeki mevcut içme suyu borularının asbestli olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Kınacı, şu bilgileri verdi:

“Asbestli çimentolu boruların birkaç olumsuz yanı bulunuyor. Örneğin kırılgan olan bu borular en ufak bir sarsıntıda çok ciddi su kayıplarına neden oluyor. Büyük meblağlara ulaşan su kayıplarının küçük yerleşim yerlerinde yüzde 80’leri aştığını tespit ettik. Kaynakta yeterli olan suyun evlere gelinceye kadar kayba uğradığını gördük. Tabi sağlık açısında da olumsuz etkileri bulunuyor.”

"100 yıllık dayanıklı borular döşeyeceğiz"

Kınacı, çimento boruların yerine iki farklı özelliğe sahip ve uzun yıllar kullanılabilen, özellikle de insan sağlığına zarar vermeyen boru türlerini tercih edeceklerine dikkat çekerek, "Bu borular polietilen ve duktil borulardır. Suyun debisi küçük olan yerlerde polietilen, debisi yüksek olan yerlerde ise duktil borular kullanacağız. Bunlardan özellikle duktil boruların ömrü 100 yıldır. Bu açıdan da uzun yıllar kullanılacağı için daha ekonomik olacak. Bunların yanı sıra kırılgan olmayan bu borular sayesinde su kayıpları önlenmiş olacak. Bir arıza anında da daha kolay müdahale edilebilecek" diye konuştu.