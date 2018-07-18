Ankara’dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2018 yılı hac organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gidecek olan ilk hac kafilesi Esenboğa Havaalanı’nda düzenlenen programla uğurlandı. Hacı adaylarını uğurlama programı Kur’an-ı Kerim okumasıyla başladı. Törene Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç katıldı. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, hac ibadetinin önemini anlatarak, Türk milletinin hac ibadetini hassasiyetle yerine getirdiğini kaydetti. Tıraşçı, "2 milyondan fazla insanımızın hacca gitmek üzere müracaat etmesi, 500 binden fazla insanımızın her yıl umreye gidiyor olması, o mübarek beldelere, Kabe-i Muazzama’ya ve Mescid-i Nebevi’ye duyduğu hasretten ve Cenabıhakk’a karşı gösterdiği saygıdan gelmektedir" ifadelerini kullandı.

2018 yılının ilk kafilelerinin bugün gönderildiğini kaydeden Tıraşçı, şunları kaydetti:

“Gece bir kafilemiz hareket etti. Şu anda 2 kafilemizde hareket etmek üzere bekliyor. 2 milyon insanımızın içerisinde çekilen kura sonucunda hacca gitmeyi, o mübarek beldeleri görmeyi büyük bir hasretle özleyen, bekleyen kardeşlerimi tebrik ediyorum. Cenabıhak, onlara sağlık ve afiyet içinde bu ibadeti üslubuna uygun olarak yapmaya muvaffak kılsın.”

Hacı adaylarına, hac ibadetiyle ilgili bilgiler verildiğini anlatan Tıraşçı, hacca gideceklerin, görevlilerin Mekke ve Medine’de yapacakları bilgilendirme ve uyarıları dikkate almaları gerektiğine dikkat çekti.

Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci de hac yolcularına hizmet etmekten memnuniyet duyduklarını kaydederek, hacıların ibadetlerini kolaylıkla yapmaları için gayret gösterdiklerini ifade etti. El-Hireyci hacı adaylarına haclarını yavaş yavaş sakin sakin yapmalarını tavsiye etti.

Programın sonunda hacı adayları için dua edildi. Bu sırada, hacı adayları ve onları uğurlamaya gelen yakınları duygusal anlar yaşadı. Havaalanında hacı adayları ve onları yolcu etmeye gelen yakınları heyecanla bekledi. Hacı adayları sevinç gözyaşları arasında yakınlarıyla vedalaşarak Medine’ye doğru yola çıktı.

Hacı adaylarından 1941 doğumlu Mustafa Gültekin, 5 senedir beklediğini belirterek, “Allah bütün kullarına nasip etsin. Bütün Müslümanlara nasip etsin Cenabı Hak” diye konuştu.

Gültekin’in kızı Rumeysa Ayşe Gültekin, “Çok heyecanlıyım. Bayadır bekliyorduk bu anın gelmesini geldi nihayet. Çok mutluyuz. Birçok kişinin gelmek isteyip de gelemediği, bu anı beklediği birçok kişi adına kutsal topraklara gitmek çok mutlu ediyor. Allah herkese nasip etsin. Allah herkesin dualarını kabul etsin” ifadelerini kullandı.

55 yaşındaki Muhsin Taşpınar ise hacca gitmek için 2008 yılında yazıldığını bu yıl çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

“Çok şükür mutluyuz. Allahü Teala’ya kulluk görevimizi yapmaya gidiyoruz. Kutsal topraklara ziyarete gidiyoruz. Efendimiz SAV ziyaret edeceğiz. Ne mutlu bize. Tüm Müslüman din kardeşlerimiz için memleketimiz için Türkiye’miz için dua edeceğiz.”

Taşpınar’ın eşi Hatice Taşpınar, “Heyecanlıyım. Tüm gitmek isteyen din kardeşlerimize nasip etsin. Şu güzel vatanımıza düşman eli değdirmesin. Bol bol dua edeceğiz. Türkiye’nin sıkıntıları var. Rabbim inşallah dualarımızı kabul eder. Tüm din kardeşlerimize dua edeceğiz. Kalbim küt küt atıyor hacımız çıktığından beri. 10 senede çıktı. Felaket heyecanlıyım. İnşallah sağ selamet kalp krizi geçirmeden evime Rabbim gönderir” dedi.

82 yaşındaki Şerife Bozkurt, “Seviniyorum gideceğim için. 9 senedir bekliyordum çok şükür çıkarttı. Allah gitmeyenlere nasip etsin" şeklinde konuştu.

Bozkurt’un kızı ise Güldane Bozkurt “Yaşlılara öncelik versinler. Hacca daha genç gitmek daha önemli. Yaşlılara ilk versinler” dedi.

Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığının 229, seyahat acentelerinin ise 124 kafilesi oluştu. Bu yıl hac organizasyonu için bin 88 personel görevlendirildi. Hacı adaylarına 353 kafile başkanı, bin 705 din görevlisi ve 394 kadın irşat görevlisi de rehberlik edecek. Ayrıca hacı adaylarına sağlık hizmeti sunmak için doktor, hemşire ve hasta bakıcı gibi 491 sağlık personeli de eşlik edecek.

Öte yandan, bu yıl bin 416 gazi ve şehit yakını da hacca gidecek.

Hacca gidiş tarihleri bu yıl 18 Temmuz-16 Ağustos, dönüş tarihleri ise 27 Ağustos-19 Eylül olarak belirlendi.