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25 Mayıs 2018 10:04

Ankaragüçlü taraftarlardan Başkan Yaşar’a ahde vefa

Ankaragücü taraftarları, Spor Toto 1.

Ankaragüçlü taraftarlardan Başkan Yaşar’a ahde vefa

25 Mayıs 2018 10:04

Lig’den Süper Lig’e çıkan takımlarını zor zamanlarında yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür ziyaretinde bulundu.


Ankaragücü taraftarları, kendilerini makamında ağırlayan Başkan Yaşar’a yüreğinde Ankaragücü aşkı yaşayan tüm taraftarlar adına teşekkür ederek, takımın şampiyonluk formasını ve Ankaragücü atkısını hediye etti. Ankaragücü taraftarları adına ziyarete gelen gruba teşekkür eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ziyaretinizden ötürü çok teşekkür ederim, Ankaragücü başkentin simgesi. Ankaragücü’ne hep beraber sahip çıkmak zorundayız. Sıkıntıların önemli bir kısmı aşıldı. Bundan sonrasını da beraberce aşacağız. Ben üzerime düşeni yapmaya devam edeceğim” dedi.


Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette "Takım yönetmek belediye başkanlarının görevi değildir" diyen Yaşar, "O iş ayrı bir iş. Belediye başkanları ilindeki, ilçesindeki takımlara bütçesinden belli oranlarda maddi yardım yapmalı, takımın başarısı için de destek vermelidir. Ankaragücü bu durumlara düşecek takım değildi. Bu kadar seyircisi olan, Ankaralıların gönlünde bu kadar yer bulup taht kurmuş bir takımı ben yöneteceğim, sen yöneteceksin kavgasıyla bu günlere getirdiler. Önemli olan gençlerimizin sporla ilgilenmelerini sağlamaktır. Belediyeler olarak bizler spor altyapısı oluşturup çocuklarımızı spora yönelteceğiz" dedi


Kökleri İmalat-ı Harbiye’ye dayanan Mustafa Kemal Atatürk’ün takımına gönül vermekten gurur duyduklarını ifade eden taraftarlar adına konuşan Celal Oltulu, “Biz şehitler veren bir takımın soyundan geliyoruz. Herkes unutur, biz unutmayız. Sizin yaptıklarınızı da unutmayacağız. Bizim zor günümüzde kapılarınızı açtınız. Her türlü maddi, manevi desteği verdiniz. Tüm taraftarlarımız adına siz çok teşekkür ederiz” dedi.


Taraftar grubu, ziyaretin sonunda Başkan Yaşar’a bir de teşekkür plaketi takdim etti.




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