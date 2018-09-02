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02 Eylül 2018 12:13

Ankaragüçlü taraftarlardan Yaşar’a taziye ziyareti

MKE Ankaragücü taraftarları, yakın zamanda abisi Ahmet Yaşar ve kayınvalidesi Rabia Özkan’ı kapybeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a taziye ziyaretinde bulundu.

Ankaragüçlü taraftarlardan Yaşar’a taziye ziyareti

02 Eylül 2018 12:13


Başkan Yaşar’a baş sağlığı dileyen taraftarlar, Süper Lig’e çıkan Ankaragücü’ne sezon boyunca desteklerini esirgemeyen Yaşar’a teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ankara’nın en büyük markasının Ankaragücü olduğunu dile getiren Başkan Yaşar, “Ankaragücü gururumuz oldu. 6 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig’e döndü. Süper Lig’de kalıcı olacağına ve Ankara’yı en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Her zaman Ankaragücü’ne elimden geleni desteği vermeye hazırım" dedi.



“Ankaragücü’nü destekleyen çok büyük bir kitle var”


Ankaragücü’nün büyük ve fedakar taraftar grubu olduğuna dikkat çeken Yaşar, “Ankaragücü’nü destekleyen çok büyük bir kitle var. Takımlarını her koşulda coşkuyla destekliyorlar. Sizleri takımınıza her halükarda sahip çıktığınız için tebrik ediyorum. Ankaragücü’nün Süper Lig’de de başarı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.


Yaşar’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunan taraftarlar ise, “Takımımıza vermiş olduğunu desteği hiçbir zaman unutmayacağız” şeklinde konuştu.




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