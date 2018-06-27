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27 Haziran 2018 22:24

Ankaragücü, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig sezonun hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’e çıkan MKE Ankaragücü, sezonun hazırlıklarına ilk etap kamp programı çerçevesinde Erzurum’da başladı.

Ankaragücü, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig sezonun hazırlıklarına başladı

27 Haziran 2018 22:24


Teknik Direktör İsmail Kartal’ın yönetiminde çalışmalarına başlayan takım, yeni sezonun ilk idmanına düz koşu yaparak başladı. Daha sonra güç ve kuvvet çalışması yapan ekip, son bölümde dar alanda 3 pas çalışması yaptı.


Kamp programının ilk antrenmanına izinli olan Thievy Bifouma ve tedavisi devam eden Altay Bayındır katılmazken, yeni transferlerden Alper Önal ve Ricardo Faty daha sonra takıma katılacak.Takım, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenman ile sürdürecek.


İlk etap kamp programının kadrosu şöyle:


"Korcan Çelikay, Emre Koyuncu, Furkan Bekleviç, Yiğit Kafkasyalı, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Lucasz Szukala, Kaan Uykur, Mehmet Sak, Mahmut Akan, Ahmet Can Arık, Kerem Göcen, Mert Aydeniz, Enes Kubat, Kenan Özer, Arif Morkaya, Sedat Ağçay, İlhan Parlak, Nduka Ozokwo, Anton Putsila."




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