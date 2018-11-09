Ankaragücü formasında 'Atatürk' imzası

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla MKE Ankaragücü, Atiker Konyaspor ile oynayacağı maça göğüs kısmında Gazi Mustafa Kemal Atatürk imzası ile çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın oynanacak olan Atiker Konyaspor - MKE Ankaragücü karşılaşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Başkent temsilcisi, TFF'den gerekli izinleri alarak formasının göğüs kısmında Gazi Mustafa Kemal Atatürk imzası ile çıkacak.