Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 14:36

Ankaragücü, Malaga’lı futbolcu Bakary Kone’yi renklerine bağladı

Trabzonspor’un transfer gündemini bir hayli meşgul eden savunma oyuncusu Bakary Kone, MKE Ankaragücü ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Ankaragücü, Malaga’lı futbolcu Bakary Kone’yi renklerine bağladı

30 Temmuz 2018 14:36


Spor Toto Süper Lig’in yeni takımı MKE Ankaragücü, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, bu kapsamda geçtiğimiz sezonda takımla olan Nijeryalı forvet Lanre Kehinde ve La Liga ekiplerinden Malaga’da forma giyen Bakary Kone ile 3 yıllık ön sözleşme imzaladı. Kulübün Beştepe Tesisleri’nde Başkan Mehmet Yiğiner’in de katılımıyla Kehinde ve Kone için imza töreni düzenlendi.


Başkan Yiğiner, transferler edilen futbolcular ile açıklamada bulundu. Yiğiner, “Kone kendini ispat etmiş, kanıtlamış bir futbolcu. Türkiye ve Avrupa ülkelerinden isteyenler oldu ama bize tercih etti. Kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı olur. Aynı şekilde Kehinde, geçen yıl bizde kiralık oynuyordu. Kritik maçlarda puanlar kazandırdı. Şampiyon olmamızda önemli katkı sağladı. Kehinde bizde kaldı. Bonservisi ile birlikte aldık. O da başarılı olacaktır. Güçlü kuvvetli bir arkadaşımız" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç