Ankaragücü, Malaga’lı futbolcu Bakary Kone’yi renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımı MKE Ankaragücü, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, bu kapsamda geçtiğimiz sezonda takımla olan Nijeryalı forvet Lanre Kehinde ve La Liga ekiplerinden Malaga’da forma giyen Bakary Kone ile 3 yıllık ön sözleşme imzaladı. Kulübün Beştepe Tesisleri’nde Başkan Mehmet Yiğiner’in de katılımıyla Kehinde ve Kone için imza töreni düzenlendi.

Başkan Yiğiner, transferler edilen futbolcular ile açıklamada bulundu. Yiğiner, “Kone kendini ispat etmiş, kanıtlamış bir futbolcu. Türkiye ve Avrupa ülkelerinden isteyenler oldu ama bize tercih etti. Kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı olur. Aynı şekilde Kehinde, geçen yıl bizde kiralık oynuyordu. Kritik maçlarda puanlar kazandırdı. Şampiyon olmamızda önemli katkı sağladı. Kehinde bizde kaldı. Bonservisi ile birlikte aldık. O da başarılı olacaktır. Güçlü kuvvetli bir arkadaşımız" dedi.