Ankaragücü, Ricardo Faty ile 2 yıllık ön protokol imzaladı

Yapılan imza töreninde kısa bir konuşma yapan MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, “Ricardo Faty transferi takımımıza ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Faty yetenekli ve başarılı bir oyuncu. Teknik heyetimizin ve yönetim kurulumuzun raporu doğrultusunda kendisini takımımıza kazandırdık. Başarılı olacağından hiç şüphemiz yok" şeklinde konuştu.

Transfer yasağına değinen Başkan Yiğiner sözlerini şöyle sürdürdü:

"Transfer yasağı için bekleyen on sekiz dosyadan sadece iki tane dosya kaldı. Bunlardan biri Hakan Kutlu diğeri de Aydın Toscalı dosyaları. İndirim yapılması konusunda görüşmeler yapacağız. Onlarda Ankaragüçlüler ve Ankaragücü’nü seviyorlar dolayısıyla fedakarlık yaparlarsa transfer yasağını hemen kaldıracağız. Her halükarda transfer yasağını kaldıracağız. Hedefimiz ilk beş ve altıncı sırada Süper Lig’i tamamlamak. Bunun içinde yarışmacı ve çok mücadele eden bir takım oluşturacağız."

Faty: "Böyle bir kulübe imza atmaktan dolayı çok mutluyum"

Kendisini 2 yıllık sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Ricardo Faty, “Böyle bir kulübe imza atmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kulübün tarihini ve büyüklüğünü biliyorum. Ondan dolayı hiç düşünmeden Ankaragücü’ne geldim. Bursaspor ile Ankaragücü kardeş kulüpler, bu da benim için çok önemli. Beni Avrupa’dan ve Türkiye’den takımlar istedi ama ben Ankaragücü ismini duyunca buraya geldim. Çünkü burada büyük bir proje var. Ben de bu projenin bir parçası olmak istiyorum. Bu sezon benim için çok önemli . Başarılı bir sezon geçireceğime inanıyorum” şeklinde konuştu.