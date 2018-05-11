Ankaragücü taraftarından Başkan Taşdelen’e teşekkür ziyareti

Mücadele ettiği TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıkan Ankaragücü’nün taraftar grupları, sezon boyunca takımlarını destekleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i ziyaret ederek teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Taşdelen, "Gururumuz Ankaragücü 6 yıl aradan sonra çok güzel bir sezonun ardından tekrar Süper Lig’e döndü. Ankaragücümüz ile gurur duyuyoruz. Çünkü, Ankaragücü, Ankara’nın en kadim markalarından biri. 1910’da kurulmuş olan MKE ile Kurtuluş Savaşı ile bütünleşmiş, Kurtuluş Savaşı tarihinde de yeri ayrı olan bir takım Ankaragücü. Süper Lig’de kalıcı olacağına, Ankara’yı en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyor, başkanından yönetimine, taraftarından Ankaralılara herkesi kutluyorum" dedi.

Ziyaretin ardından taraflarlar Başkan Taşdelen’e desteklerinden dolayı forma, atkı ve kol düğmesi takdim etti.