Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nden “30 Ağustos” mesajı

MKE Ankaragücü’nün paylaştığı mesajda Ulu Önder Atatürk’ün, “Amerika, Avrupa ve bütün medeniyet dünyası bilmelidir ki, Türkiye Halkı her medeni ve kabiliyetli millet gibi, kayıtsız şartsız hür ve müstakil yaşamaya kesin karar vermiştir. Bu meşru kararı bozmaya yönelen her kuvvet, Türkiye’nin ebedi düşmanı kalır. Bu hususta insaniyet ve medeniyet aleminin temiz vicdanı muhakkak Türkiye ile beraberdir” sözlerine yer verilerek, şunlar aktarıldı:

“Ulusumuzun varlığına göz dikmiş düşman güçlerine karşı, tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandırdığımız ve Anadolu’nun sonsuza kadar Türk Yurdu olduğunu dünyaya duyurduğumuz 30 Ağustos Zafer’inin 96. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

Bizlere bu cennet vatanı armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Şanlı tarihimizde şeref ve kahramanlık günümüz olan 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”

Gençlerbirliği Spor Kulübünden paylaşılan mesajda ise “Zaferimizin 96.yıl dönümünü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık yolunda destan yazan tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verildi.