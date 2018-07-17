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17 Temmuz 2018 19:42

Ankaragücü, Youness Mokhtar’ı renklerine bağladı

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren MKE Ankaragücü, 26 yaşındaki sol açık Younnes Mokhtar ile 3 yıllık ön sözleşme imzaladı.

Ankaragücü, Youness Mokhtar’ı renklerine bağladı

17 Temmuz 2018 19:42


MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile görüştükten sonra kedisini kulübe bağlayan imzayı atan Mokhtar, “Türkiye ve Avrupa’dan birçok teklif aldım. Ankaragücü’nün büyüklüğünü anlattılar. Başkentin en üst ligdeki tek takımı. Taraftarlarının ününü duydum. Bir an önce takımıma katılmak ve taraftarlarımızın karşısında futbol oynamak istiyorum" dedi.


Youness Mokhtar’ın kaliteli bir oyuncu olduğunu belirten Başkan Yiğiner, "Mokhtar hayırlı olsun. Ankaragücü emin adımlarla kadrosunu kurmaktadır" ifadelerini kullandı.




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