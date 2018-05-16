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16 Mayıs 2018 11:03

Ankaragücü zafer sevincini Başkan Tuna ile paylaştı

Spor Toto 1.

Ankaragücü zafer sevincini Başkan Tuna ile paylaştı

16 Mayıs 2018 11:03

Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlayarak, Spor Toto Süper Lig’e çıkan MKE Ankaragücü’de kupa sevinci yaşanırken sarı-lacivertliler, Başkan Mehmet Yiğiner öncülüğünde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yı makamında ziyaret etti.


İki sezon üst üste lig atlayan MKE Ankaragücü, birinci lige çıkmanın şampiyonluk sevincini yaşarken, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki heyet, Başkan Tuna ile bu başarının sevincini paylaştı. Takımı tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Başkan Tuna da, "Hayırlı uğurlu olsun, maşallah diyorum" dedi.



Kupalar Büyükşehir’de


Heyet, Ankaragücü’nün şampiyonluk maçını bizzat izleyen Başkan Tuna’ya, takımın geçen sene kazandığı kupa ile Lig’de kazandığı kupayı getirdi. Kupalarla birlikte Başkan Tuna ile hatıra fotoğrafı çektiren ve desteğinden dolayı teşekkür eden Yiğiner, "Zor oldu ama zor bir sezonu daha atlattık. Allah nasip etti, birçok şehir takımlarını geride bırakarak Şampiyon olduk. Takım değeri olarak 13. sıradaydık ama ilk ikiye girmeyi başarabildik" şeklinde konuştu.


Ziyarette, Başkan Tuna’ya takımın oyuncularının imzaladığı forma da hediye edildi.




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