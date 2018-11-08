Ankaragücü'nde Konyaspor hazırlıkları devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.

Beştepe Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı.Daha sonra core çalışması yapan MKE Ankaragücü, pas ve koordinasyon çalışması ile antrenmana devam etti. Antrenman yenileme koşusu ile sona erdi.

Tedavisine devam eden Thomas Heurtaux ve Thibault Moulin kondisyoner eşliğinde bugün yapılan antrenmanda yer alarak, takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığı devam eden Johannes Hopf ise spor salonunda özel bir çalışma gerçekleştirdi.

MKE Ankaragücü, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın Beştepe Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.