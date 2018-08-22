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22 Ağustos 2018 21:38

Ankaragücü’nde Trabzonspor hazırlıkları devam etti

Spor Toto Süper Lig’in 3.

Ankaragücü’nde Trabzonspor hazırlıkları devam etti

22 Ağustos 2018 21:38

haftasında Ankara’da oynanacak maçta Trabzonspor ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.


haftasında Trabzonspor’u ağırlayacak olan MKE Ankaragücü, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenman, koordinasyon çalışması ile başladı. Daha sonra 5 grup halinde geniş alanda pas çalışması yapan sarı-lacivertli ekip, son bölümde çift kale maç yaptı.


Sakatlığı devam eden Anton Putsila, bireysel çalışmasını fizyoterapist eşliğinde sürdürdü.




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