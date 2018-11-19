Ankaragücü'nden Beşiktaş'a gönderme

Ankaragücü, Süper Lig'de Beşiktaş'la oynayacakları maç öncesi deplasman tribününün bilet fiyatını 1 TL olarak açıkladı.

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş'ı konuk edecek. Cumartesi günü oynanacak maçın biletleri bugün satışa sunuldu. Kulüpten ilk olarak "Beşiktaş Jimnastik Kulübü biletleri satışa sunuluyor" açıklaması yapıldı hemen ardından yapılan ikinci açıklamada ise “Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacağımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü maçının deplasman tribünü bilet fiyatı Yönetim Kurulu'muz tarafından 1 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

Kulübün aldığı bu karar sosyal medyada hızla yayılırken, Ankaragücü taraftarından yoğun ilgi gördü. Öte yandan 2012 yılının Kasım ayında Beşiktaş ile Ankaragücü arasında oynanan ve Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında, Beşiktaş taraftarı, o dönemde ekonomik açıdan zor günler geçiren Ankaragücü takımı oyuncularına 1 lira atmıştı.