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25 Haziran 2018 16:04

Ankaragücü’nün başarılı eldiveni Çelikay, yuvada kaldı

Son iki sezon MKE Ankaragücü kalesini başarıyla koruyan ve elde edilen şampiyonluklara önemli katkı sağlayan başarılı kaleci Korcan Çelikay, sözleşmesini bir yıl daha uzatarak yuvada kaldı.

Ankaragücü’nün başarılı eldiveni Çelikay, yuvada kaldı

25 Haziran 2018 16:04


Beştepe Tesisleri’nde MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile görüştükten sonra sözleşmesini 1 yıl daha uzatan Korcan Çelikay, imza töreninin ardından yuvada kaldığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu aktardı.


Ankaragücü ile 2. Lig’de yollarının kesiştiğini belirten Çelikay, “Çok mutluyum. Ankaragücü’nün hak ettiği ligde olmasından dolayı da gururluyum. Kulübüm ile yollarımız 2. Lig’de kesişti. Şimdi efsane taraftarımız ile Süper Lig’deyiz. Başarılı olacağımıza gönülden inanıyorum” dedi.


Çelikay’ın Ankaragücü’ne iki sezondur önemli katkıları olduğunu söyleyen Başkan Yiğiner ise, “Korcan oynadığı futbol ile kulübümüze ve takımımıza önemli katkılar sağladı, aynı başarıyı Süper Lig’de de yaşayacak ve takımına aynı şekilde katkı sağlayacaktır. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.




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