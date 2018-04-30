Ankaralı avukattan örnek davranış

Bölge Müdürlüğüne teslim etti.

Oktay Çakmak, Ankara’da avukatlık yaptığını belirterek, "Pazar gününü değerlendirmek için Çubuk ilçesindeki Karagöl’e gitmiştim. Dönüş yolunda göle yakın bir yerde yol kenarında bir şahin gördüm. Şahinin kaçmaması beni şüphelendirdi. Adeta gel beni kurtar diye gözünü bana dikmiş bakıyordu. Aracımı durdurdum, bir iki metre benden kaçtıktan sonra durdu. Kanadının altından yaralandığını, yarasının kurtlandığını ve çok acı çektiğini gördüm. Arabamdan bir bez alarak şahini sardım, bana hiç saldırmadı, gayet uysaldı. Daha sonra internetten Orman ve Su İşleri Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğünün telefon numarasını bularak aradım. Ekiplerin başka bir iş için ayrıldıklarını belirttiler. Ben de hiç üşenmeden 70-80 kilometre mesafeden yaralı şahini Ankara Orman ve Su İşleri Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğüne getirip yetkililere teslim ettim" dedi.