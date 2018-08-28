Ankaralı firmadan Çin’e 1 milyon dolarlık ihracat

Yerli ve milli olarak üretilen, katıldığı operasyonlarda büyük başarı sağlayan Fırtına obüslerinin hız azaltan dişli kutusunu üreten Ermaksan, Çin’e 1 milyon dolar değerinde şanzıman ihracatı yaptı. Türk sanayisinin en önemli dişli ve redüktör imalatını gerçekleştiren ve Almanya, Amerika, Orta Doğu ülkelerine ihracat yapan Ermaksan’ın Genel Müdürü Hasan Erdoğan, “Dünyanın en büyük beton santrali üreticisi olan Çin’deki bir firma 3 ay önce 1 milyon dolar değerinde bin adet şanzıman siparişi etti. Bu ürünler geçmişte tamamen Almanya ve İtalya’dan geliyordu. Bu işin öncülüğünü yaptık ve yerlileştirdik. Şu anda Avrupa kalitesinde üretim yapıyoruz. Fiyat olarak ise yurt dışı ürünlerin neredeyse yarı fiyatı” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yerli ve milli ürün kullanımının aksine Avrupa ürünlerinin kullanıldığını kaydeden Erdoğan, “İnsanlarımızda nedense Avrupa olsun anlayışı var. Bundan vazgeçmemiz lazım. Avrupa’nın bizi isterse bir kaşık suda boğacağını herkes gördü. Bu işte bizim özümüze dönmemiz lazım. Kendimiz üretmeli, kendimiz kullanmalıyız, birbirimize güvenmeli ve birbirimizi sevmeliyiz” dedi.

Dövizdeki dalgalanma sonucu birçok sanayi bölgesinde üretimin durduğu iddialarına ilişkin de bir değerlendirmede bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

“Ekonomi bu kadar dalgalı olmasa çok iyi olur ama elimizden geldiğince çalışacağız, üreteceğiz, istihdam sağlayacağız. Bundan başka çaremiz yok. Bugün Allah’a şükür işimiz var, üretiyoruz ve ihraç ediyoruz. Dövizin böyle olması memleketimiz için çok büyük bir kayıp. Keşke birden artmasaydı. İhracatçı için çok iyi bir şey ancak diğer yandan borçlarımız ikiye katlandı, makine alırken düşünmeye başladık. Çaresi yok ve bunun için üretim yapacağız, ihracat yapacağız, istihdam sağlayacağız.”