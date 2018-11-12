Ankaralı gençlerden Safahat'a büyük ilgi

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan “Akif'in İzinde Safahat Okumaları” programı Ankaralı gençlerden büyük ilgi görüyor.

Ankaralı gençler, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un eseri Safahat'ı anlayarak okumak ve üzerinde değerlendirmeler yapmak için düzenlenen “Akif'in İzinde Safahat Okumaları” programında buluşuyor. AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği program 7 hafta boyunca sürecek. Safahat'ı oluşturan yedi kitabın, her birinin ayrı derslerde inceleneceği “okumalar” için her hafta farklı isimler konuk olacak.

“Akif'in hayatı ve dönemini de inceliyoruz”

Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan'ın katılımıyla gerçekleşen ilk program gençlerden yoğun ilgi gördü. AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Mesut Emre Balcı, gençliğin Akif'i daha yakından tanıması gerektiğini ifade etti. Mehmet Akif'in sadece İstiklal Marşı şairi olarak bilinmesinin yeterli olmadığını, Akif'in hayatının ve eserlerinin gençlik için yol gösterici bir boyutu olduğunu ifade eden Balcı “Yaptığımız Safahat Okumaları'nda sadece Akif'in şiirlerini okumuyoruz. Akif'in eserleri üzerinden yaşadığı döneme damgasını vurmuş bir münevverin hayatını inceliyoruz. Aynı zamanda onun yaşadığı dönemin gelişmelerini de göz önünde bulundurarak yakın tarihimizi de mercek altına alıyoruz. Akif'e sevdalı ve tarihine meraklı genç kardeşlerimizi bekleriz” dedi.