Soyalp, döner dağıttığı çadırın önüne “Şükür döneri ikramımızdır, afiyet olsun” yazılı pankart astı.

Ankara’nın Mamak ilçesi Akdere Mahallesi’nde hırdavatçı olan Mustafa Soyalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran’daki seçimi kazanması sebebi ile dükkanının önünde tezgah kurup yoldan geçen vatandaşlara tavuk döner dağıttı. Soyalp’in döner dağıttığı çadırın önüne astığı “Şükür döneri ikramımızdır, afiyet olsun” yazılı pankart dikkat çekti. Döner dağıtılırken kendisini videoya çeken Soyalp, “Arkadaşlar 24 Haziran’da bir seçim yaşadık. Allah’a çok şükür sağ salim atlattık. Erdoğan’ı da başkan yaptık hamdolsun. Şu anda da vatandaşımıza şükür döneri dağıtıyoruz” dedi.

Videoda HDP Meclise girince pilav dağıtan Çanakkale Belediye Başkanına da seslenen Soyalp, “Teröristlerle ittifak yaptın, Meclise sokmak için elinden gelen her şeyi yaptın yine de engel olamadın. Allah’ın bu gününe çok şükür, hamdolsun ki Erdoğan’ı başkan yaptık. Allah razı olsun o adamdan, Allah onu başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

“Bu döneri ben Erdoğan için yaptım, Türkiye için yaptım” diyen Soyalp, üzerinde “Başkan Recep Tayyip Erdoğan” yazılı Türk bayrağı açarak, “Bu bayrağı gördünüz mü, bu bayrak için her şeyimi veririm ben. Canımı, malımı, çoluğumu, çocuğumu, her şeyimi veririm bu vatan için” dedi. Soyalp, elindeki bayrağı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etmek istediğini de dile getirdi.

Başka bir video daha çeken Soyalp, o videoda ise, “Bu döner vatan için, millet için, devlet için, bayrak için. O Siyonistler duysun biz, terör partisi Meclise girsin diye oy vermedik. Çanakkale Belediye Başkanına da buradan etiket olsun, yazıklar olsun. Soluduğun hava, içtiğin su zehir zıkkım olsun” dedi.