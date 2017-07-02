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02 Temmuz 2017 10:59

Ankaralı iş adamı leylekler için yuva yaptı

Ankaralı iş adamı Ömer İlhan, Kızılcahamam ilçesinde elektrik direklerine yuva yapan leyleklerin elektrik çarpması sonucu öldüklerini görünce iş yerinin çevresine leylekler için yuvalar yaptı.

Ankaralı iş adamı leylekler için yuva yaptı

02 Temmuz 2017 10:59

Üreme döneminde geldikleri Ankara’da yapılan yuvalara yerleşen leylekler, kış mevsiminde ise Afrika’ya göç ediyor.


13 metre boyunda 32 tane direk diktirerek, tepesine leyleklerin yuva yapması için yer yapan Ömer İlhan, ilçeye gelen leylek sayısını artırdı. Önceleri 25 leyleğin iş yerinin çevresinde bulunduğunu, yapılan yuvaların ardından bu sayısının 70 civarında olduğunu belirten İlhan, leyleklerin bu yuvalar sayesinde yavru sayısının arttığını belirtti. İlhan, dünyada bu yuvaların bir örneğinin daha olmadığını, yaptığı leylek yuvasını duyan Polonyalıların inceleme yaptıktan sonra Polonya’da da aynı yuvalardan yaptıklarını ifade etti.


Leyleklerin rahat etmesi için böyle bir girişimde bulunduğunu söyleyen Ömer İlhan, “Her sene Mart ayında geliyorlar, 6 ay içinde yavruluyorlar. Veteriner fakültesinden gelip leyleklerin ayaklarına çip takıyorlar. Uydudan takip edilen leylekler Afrika’ya gidiyorlar, buraya gelip yavrulayıp tekrar geri gidiyorlar. Yüksekte yılan saldırma imkanı olmadığı için leyleklerin yavru sayısı arttı. Burada doğup büyüyen yavru 15 günde Afrika’ya gidiyor annesi ile birlikte. Belli bir süre orada kaldıktan sonra anne orada kalıyor, yavru tekrar doğduğu yere geri geliyor ve burada yavruluyor” dedi.


Yaklaşık 2 ay önce doğan yavru leylekler, annelerinin yuvaya getirdikleri ile beslenirken, havaların soğuması ile birlikte yuvalarından ayrılacaklar. Yoldan gelip geçenlerin ilgisini çeken yavru leylekler, sıcak havalar nedeniyle annelerinin gölgelerinde serinliyorlar.




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