Ankaralı itfaiye amiri sesiyle sanatçılara taş çıkarttı

Şarkı söyleyerek stres atan itfaiye erleri, işlerine en iyi şekilde motive oluyor.

Başkent İtfaiyesi çalışanları, yangın ve kurtarma operasyonlarında başarılı oldukları kadar, sesleriyle de sanatçılara taş çıkartıyor. Birçok başarılı operasyonun altına imza atan ekipler, ihbar beklerken şarkı söyleyerek hem stres atıyor hem de işlerine en iyi şekilde motive oluyorlar.

Bir itfaiye istasyonunda mikrofonu eline alan itfaiye amirlerinden Aytekin Ertekin, seslendirdiği “Olamaz olmaz” şarkısıyla hem kendisi eğlendi hem de dinleyenleri eğlendirdi. Şarkı söylerken dans yeteneğini de sergileyen Ertekin’e itfaiye erleri de alkışlarıyla eşlik etti.