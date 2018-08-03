Ankaralı kadın girişimcilere mentor desteği

Ankara Kalkınma Ajansı TechAnkara Girişimcilik Merkezi’nin “Kadın Girişimcilik Mentorluk Programı”, 2 Temmuz’da faaliyetlerine başladı. Ankara’nın girişimcilik ekosisteminin uluslararası ölçekte dinamizm kazanmasına destek sağlamak amacıyla Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulan Merkez, “Kadın Girişimcilik Mentorluk Programı” ile iş fikri aşamasından teknolojisini geliştirdiği ürünün pazarlama ve satışına kadar her düzeyde mentorluğa ihtiyaç duyan kadın girişimcileri desteklemek üzere faaliyetlerine başladı. Tüm girişimcilere ücretsiz olan ve Ekim ayının sonunda tamamlanacak olan program ile kadın girişimciler, her biri 4 saatlik 6 seanstan oluşan toplam 24 saatlik mentor desteği alacaklar. Sağlık teknolojileri ve bilişim gibi yüksek teknolojili sektörlerden yerelde el emeği ürünlerin ticarileştirilmesine varan yelpazedeki 41 kadın girişimci, mentorluk programından yararlanma imkanı bulacak. Mentorlar, girişimcilere iş planları ve modelleri hazırlanması konusunda yol gösterecek, pazarlama stratejileri geliştirme ve organizasyonel hususlarda danışmanlık sunacak. Böylece Ankara’da yerel iş deneyimi, bilgi zenginliği ve iş ağı paylaşımına yön verilerek yeni ve gelişmekte olan girişimlerin yatırım potansiyeli artırılacak.

Bu hedeflerle yola çıkıldığını vurgulayan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Ajans bünyesinde kurulan girişimcilik merkezi faaliyetlerinin Ankara girişimcilik ekosisteminin büyütülmesi ve zenginleştirilmesi amacına yönelik olarak tasarlandığını vurgulayarak, kadın girişimciliğin ülke kalkınması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Şayık, Ankara’nın potansiyelinin harekete geçirilmesinin insana yapılan yatırımla ve girişimcilik kültürünün tesisi ile yakından ilgili olduğuna dikkat çekerek, bu bakış açısı ile Ajansın tüm faaliyetlerinde topyekûn kalkınma hedefleri ile de uyumlu olarak kadınların gerek ekonomik, gerek sosyal hayata daha aktif katılımını sağlayacak bir yaklaşımla hareket ettiklerini dile getirdi.