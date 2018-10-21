Ankaralı STK'lardan “Ankaralı aday” çağrısı

Bin 500'e yakın STK'nın temsil edildiği toplantıda, siyasi partilere, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için gösterilecek adayların Ankaralı olması çağrısında bulunuldu.

Ankara'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 29 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde bir araya geldi. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya bin 500'e yakın sivil toplum kuruluşunu temsil eden konfederasyon, federasyon, dernek ve platformların temsilcileri katıldı. Toplantıya, Ankara Kulübü Derneği, Başkent Ankara Dernekler Federasyonu, Muhtarlar Federasyonu, Ankara Dernekler Federasyonu, Ankara Hurdacılar Odası, BAŞKON Federasyonu, Haymanalılar Federasyonu, Çubuk Federasyonu, Çamlıdere Federasyonu, Kızılcahamam Çamlıdere Federasyonu, Nallıhan Derneği, Anadolu Dernekler Birliği, Doğa Dostları Derneği, AYDER, ESYAV Vakfı, Çamlıdere Dernekler Birliği, Sağlık-Sen, Genç Eğitim Sen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.

Ortak karar alındı

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan komisyon, siyasi partilere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için gösterecekleri adaylara ilişkin bir çağrıda bulundu. Sivil toplum kuruluşlarının ortak kararı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tüm siyasi partilerden, “Ankara'nın sorunlarını bilen ve çözüm üretebilecek Ankaralı kişilerin aday gösterilmesi” istendi. Ankaralı sivil toplum kuruluşları yapılan toplantıda alınan kararların önümüzdeki günlerde rapor halinde yayınlama ve siyasi partilere gönderilmesini kararlaştırdı.

Başkent Ankara Dernekler Federasyonu Başkanı İdris Cengiz toplantıda yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediye başkanı adaylıklarında Ankaralı adayları görmek istiyoruz. Ankaramızın kültürünü, örgünü, adetini bilen. Sorunlarını bilen içimizden bizden isimleri aday olarak görmek istiyoruz. İnanıyoruz ki Ankara Ankaralı adaylarla ve sonucunda da Ankaralı başkanla daha iyi noktala gelecektir” dedi.