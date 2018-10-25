Ankaralı 'Üç Büyükler' Cumhuriyet Bayramı konserinde

Ankara Fenerbahçeli İşadamları ve Yöneticiler Spor Kulübü Derneği (AFİDER), Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (1905 AGS) ve Beşiktaşlı Sanayici İş Adamları ve Yatırımcıları Derneğinin (BESİYAD) başkanları ve üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Cumhuriyet Bayramı konserinde buluştu.

Ankara Fenerbahçeli İşadamları ve Yöneticiler Spor Kulübü Derneği (AFİDER), Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (1905 AGS) ve Beşiktaşlı Sanayici İş Adamları ve Yatırımcıları Derneğinin (BESİYAD) üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'ndaki Cumhuriyet Bayramı Konseri'nde bir araya geldi.

"Nihayetinde hepimiz ezeli rakip olmamıza rağmen ebedi dostuz"

AFİDER Yönetim Kurulu Başkanı Engin Aygüney, "Cumhuriyet bizim ortak paydamız zaten. Ülke olarak da zor bir dönemden geçiyoruz. Bu arada birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönem. Güzel bir organizasyon oldu. Bu konuda diğer dernek başkanları ile birlikte farklı projelere imza atacağımıza inanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da sağ olsun, desteklerini esirgemediler. Kültür ve Turizm Bakanlığı da gerekli izinleri verdiler. Güzel bir organizasyon olacak. Nihayetinde hepimiz ezeli rakip olmamıza rağmen ebedi dostuz. Bunun da devam etmesini istiyoruz" dedi.

Cumhuriyet Bayramı ile ilgili de konuşan Aygüney, "Cumhuriyet bizim için önemli, zaten biz dernek olarak da geldiğimizde sloganımız vardı, 'Sevdamızın peşinde, Atamızın izindeyiz' diye. Cumhuriyet önemli, sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Tüm milletimizin 95. yılı kutlu olsun" ifadesini kullandı.

"Bizim üst kimliğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı"

BESİYAD Başkanı Ahmet Münir Yaşar ise, "Bir kere şunu bilmek lazım, bizim üst kimliğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı. Renklerimiz, gönül verdiğimiz kulüpler bizim alt kimliklerimiz. Üst kimlik söz konusu olduğu zaman, alt kimliklerimizi bir yana kayabilmeliyiz. Biz bugün bunun bir örneğini sergiliyoruz. Bugün, AFİDER ve AGS ile bir araya geldik ve Cumhuriyetimizin 95. yılını kutlama kararı verdik. Çok da güzel bir organizasyonla bunu yapıyoruz" dedi.

Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şehitlerimizin kanıyla, gazilerimizin kanıyla bize hediye edildi. Cumhuriyetimiz de Atatürk'ün, Ulu Önder'imizin önderliğinde yine şehitlerimizin, gazilerimizin kanıyla bizlere hediye edildi. Bizler onu koruyup, kollamakla mükellefiz. Atatürk ilke ve inkılapları söz konusu olduğunda, Türkiye Cumhuriyeti söz konusu olduğunda üç büyük kulüp taraftarı her zaman bir arada hareket edebilir. Zamanında kurtuluş Savaşı'nda da bunu yaptılar Atalarımız, birinci dünya savaşında da yaptılar. Bizler şu anda onun sadece bir örneğini sergiliyoruz. Bir taş attık suya, ilk hare oluştu. Bundan sonra diğer çemberler oluşacak ve bu bir okyanus haline gelecek. Diğer kulüpleri de inşallah aramıza dahil edeceğiz, bunu gelenekselleştireceğiz ve çok keyifli bir biçimde Cumhuriyeti bundan sonra tüm taraftarlar bir arada kutlamaya devam edeceğiz.”

1905 AGS Başkanı Özgür Bayraktar ise, "Cumhuriyet Bayramımız her yılın malumunuz olduğu üzere, 29 Ekim'inde ulusça coşkuyla, kıvançla, mutlulukla ve özgüvenle kutladığımız en önemli Milli Bayramımızdır. 'Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir' düsturundan yola çıkarak, Ankara'da bulunan üç tane derneğimizin, üç büyük kulübün dernekleri ile birlikte Ankara'da taraftarlıklarımızı bir kenara bırakıp Ay-Yıldızlı Al Bayrağımıza sahip çıkmak, bu güzel cumhuriyetin temel değerlerini yaşatmak ve 'biz buradayız' demek için böyle bir organizasyon yaptık" şeklinde konuştu.

"Taraftar dernekleri olarak, Türk Milleti'nin varlık, birlik ve bekası için her türlü mücadeleyi de taraftarlığımızdan ziyade göstermeye kararlıyız"

29 Ekim ile ilgili de mesaj veren Bayraktar, "29 Ekim, tüm Milletçe coşkuyla kutladığımız, çok önemli, çok özel bir Milli Bayramımız. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Vatanımız bölünmez bir bütündür, ilelebet de böyle kalacaktır. Biz taraftar dernekleri olarak, Türk Milleti'nin varlık, birlik ve bekası için her türlü mücadeleyi de taraftarlığımızdan ziyade göstermeye kararlıyız" dedi.

"Muammer Sun Kurtuluş Cumhuriyet Film Müzikleri 'Nazım Hikmet'in Kuvai Milliye Destanı'ndan Bölümlerle'" temalı Konserin şefliğini Cemi'i Can Deliorman üstlenirken; Görkem Ezgi Yıldırım soprano olarak, İpek Çeken, Olcay Kavuzlu, Gaye Filiz Alacacı ve Sinan Pekinton anlatıcı olarak görev aldı. Kurgu ise Figen Ayhan Karakelle'ye aitti. Konserde, Hacettepe Devlet Konservatuvarı Lisans Korosu da Çiğdem Aytepe'nin kore şefliğinde performans sergiledi.