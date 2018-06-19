Ankaralı yüzücüler Türkiye ikincisi

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Karabük’te düzenlenen 13-14 yaş Anadolu Yıldızları Analig Yüzme Yarışları’nda Mamak Belediyesi Yüzme Takımı sporcularından Başak Esen’in de bulunduğu Ankara Takımı, farklı kategorilerde rakiplerini geride bırakarak takım halinde Türkiye ikincisi oldu. Karabük Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen yarışmada Mamak Yüzme Takımı sporcusu Esen, 50 metre kelebek, 200 metre karışık ve 100 metre kurbağalama dallarında yarışarak temsil ettiği Ankara karmasının başarısına 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak katkı sağladı.

Katılımın ve ilginin yoğun olduğu yarışmalarda farklı illerden 360 sporcu şampiyonluğa kulaç attı. Yüzmede Mamak’ın adını duyurmak için büyük bir gayret sarf ettiklerini belirten Mamak Yüzme Takımı Antrenörü Gürkan Sönmez, ’’Yetenekli gördüğümüz gençlerimizin performanslarına bakıyoruz. Performansı güzel olanları daha ileri evrelere göndermek ve milli sporcular yetiştirmek için çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.