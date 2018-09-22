Ankaralılar 5 bin kişilik aşure dağıttı

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camii avlusunda aşure dağıtımı yapıldı.

Düzenlenen aşure dağıtımı etkinliğine AK Parti Ankara Milletvekili Arife Düzgün Polat, AK Parti Ankara milletvekili adayı Ahmet Fethan Baykoç, BBP Ankara İl Başkanı Mahir Alay, AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları, AHİD üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Dua ile başlanan programda AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman aşurenin birlik ve beraberlik sembolü olduğunu belirtirken, "Peygamberlerin mucizelerinin gerçekleştiği Muharrem Ayı'nın ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Geleneğimiz olan aşure aşı aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimiz için güzel bir örnek. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını Yüce Allah'tan diliyorum.” dedi.

Her sene bu etkinlikle bir araya geldiklerini dile getiren Yaman, “Halkımızın yoğun ilgisini görmek bizleri mutlu ediyor. Böyle bir geleneği devam ettirdiğimizden dolayı ben katılan tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ederim. Allah hayrımızı kabul eylesin” diye konuştu.

Mübarek Muharrem Ayı'nın birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyorum diyen AK Parti Ankara Milletvekili Arife Düzgün Polat, “Programda emeği geçen, katkısı olan, bizleri burada sizlerle buluşturan herkese teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin" dedi.