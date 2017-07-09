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09 Temmuz 2017 14:46

Ankaralılar akuaparklara akın ettiler

ANKARA (İHA) – Yakıcı sıcakların arttığı Ankara’da tatile gidemeyenler, hafta sonunu değerlendirmek için soluğu akuaparklarda aldı.

Ankaralılar akuaparklara akın ettiler

09 Temmuz 2017 14:46


2 günlük hafta sonu tatilini değerlendirmek ve serinlemek isteyen Ankaralılar, havuzlara ve oyun parklarına akın etti. Sıcak havalardan etkilenmemek için havuzları tercih ettiklerini belirten Başkentliler, hem eğlendiklerini hem de serinlediklerini söyledi.


Akuapark işletmecisi Bedirhan Akyürekli, denizi olmayan Ankara’ya denizi getirdiklerini belirterek, "2 bin kişi kapasitemiz var. Ankara ve İç Anadolu Bölgesi’nde en büyük havuz burada. Yakın illerden misafirlerimizi de ağırlıyoruz. Genel olarak Ankaralılar misafirimiz oluyor. Ankara’da deniz yok. Bizim de iddiamız Ankara’ya denizi getirmekti. Ankara’ya denizi getirdiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.




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